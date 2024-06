Tour de France 2024 : un coureur se casse trois dents lors du départ fictif de la première étape

Le coureur tchèque Jan Hirt a chuté avant le départ de la première étape du Tour de France, ce samedi à Florence. Il s’est cassé trois dents en chutant à cause d’un spectateur.

Même pas parti que son Tour de France a mal commencé. Le coéquipier de Remco Evenepoel dans l’équipe Soudal Quick-Step a été victime d’une lourde chute avant même de s’installer sur la ligne de départ de la première étape, ce samedi, à Florence.

Âgé de 33 ans, le cycliste tchèque s’est accroché avec le sac à dos d’un spectateur, situé derrière une barrière, avant de tomber par-dessus son guidon. Il s’est cassé trois dents.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. .



3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH

— Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 29, 2024