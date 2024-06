Athlétisme : Renaud Lavillenie ne disputera pas les Jeux olympiques après avoir manqué les minima à la perche

Renaud Lavillenie ne disputera pas les Jeux olympiques de Paris 2024 après avoir échoué ce dimanche à réaliser les minima au saut à la perche, lors de sa dernière tentative.

Une terrible désillusion qui était presque attendue. Renaud Lavillenie, champion olympique 2012 du saut à la perche et ex-détenteur du record du monde, a échoué à se qualifier pour les Jeux de Paris, dimanche aux Championnats de France à Angers. Il s’agissait de sa dernière chance de réaliser les minima.

Dans un concours disputé au jour de la date limite de qualification, le Clermontois devait impérativement franchir 5,82 m, la hauteur des minima olympiques, pour s'offrir un billet pour le Stade de France et ainsi participer à ses quatrièmes JO. Mais le perchiste de 37 ans a passé 5,60 m avant d'échouer à trois reprises à 5,72 m.

Le quintuple médaillé mondial (de 2009 à 2017) et triple champion d'Europe (2010, 2012 et 2014) savait depuis qu'il avait décidé de se faire opérer au niveau des ischio-jambiers en septembre dernier qu'une course contre-la-montre l'attendrait à son retour à la compétition à la fin du printemps, à peine plus de deux mois avant la grand-messe olympique. Le concours des Championnats de France était son septième depuis sa reprise le 22 mai. Il l'a abordé avec deux zéros pointés en trois concours (Le Bourget et Toulouse).

Avec sa non-participation aux JO, c'est une autre ambition qui échappe à Lavillenie : celle d'être porte-drapeau de la délégation française sur la Seine, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris le 26 juillet. Le double médaillé olympique (2e en 2016 à Rio) était un des deux candidats présentés par l'athlétisme français, avec la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon. Les porte-drapeaux seront connus le 12 juillet, à deux semaines du coup d'envoi des JO-2024.