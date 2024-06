Euro 2024 : l’Angleterre miraculée contre la Slovaquie (2-1) et qualifiée pour les quarts de finale

Après avoir égalisé dans le temps additionnel, l’Angleterre a battu, ce dimanche, la Slovaquie en prolongation (2-1) se qualifiant pour les quarts de finale de l’Euro 2024.

L’Angleterre revient de loin. De très loin. A quelques secondes près, elle était même éliminée comme l’Italie 24 heures plus tôt. Menée jusqu’au bout du temps du temps additionnel, elle a renversé la Slovaquie, ce dimanche, pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2024 à l’issue de la prolongation (2-1).

Surprise par l’ouverture du score d’Ivan Schranz peu avant la demi-heure de jeu (25e), l’équipe dirigée par Gareth Southgate a couru après le score pendant plus d’une heure sans parvenir à trouver la faille. Mais sur une ultime touche, le ballon est arrivé dans la surface de réparation avant que Jude Bellingham ne s’envole dans les airs réalisant un retourné acrobatique exceptionnel pour égaliser et arracher la prolongation (90e+5).

Et dès l’entame de cette prolongation, Harry Kane a donné l’avantage de la tête aux Three Lions (91e). Les Anglais ont ensuite résisté aux quelques assauts de la Slovaquie pour s’éviter une terrible désillusion et être au rendez-vous des quarts de finale. Et ils seront opposés, samedi prochain, à la Suisse, tombeuse, la veille, de l’Italie (2-0).