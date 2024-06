Tour de France 2024 : depuis quand n’y avait-il pas eu deux victoires françaises lors des deux premières étapes ?

Vainqueur en solitaire à Bologne (Italie), Kévin Vauquelin a signé, ce dimanche, une 2e victoire française en deux étapes sur le Tour de France. Une grande première depuis près de 60 ans.

Une performance remarquable et historique. Après Romain Bardet, vainqueur de la 1re étape, Kévin Vauquelin a signé, ce dimanche, une 2e victoire française en deux étapes sur la 111e édition du Tour de France. Âgé de 23 ans, le jeune coureur Français s’est imposé en solitaire à Bologne (Italie) après s’être extirpé du groupe d’échappés dans le second passage de San Luca.

1968 – C’est la première fois depuis 1968 que les 2 premières étapes d’une édition du Tour de France sont remportées par des coureurs français.





- 1968 : Charly Grosskost (x2)



- 2024 : Romain Bardet et Kévin Vauquelin





Plaisir. #TDF2024 pic.twitter.com/h859Qfg5lB — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2024

Et ce n’est pas si courant de voir deux coureurs tricolores remportés les deux premières étapes de la Grande Boucle. C’est même la première fois depuis… 1968, soit 56 ans. Et cet exploit avait été réalisé par un même homme en la personne de Charly Grosskost. A cette époque, il s’était imposé lors d’un prologue inaugural long de 6 kilomètres à Vittel avant de récidiver le lendemain au terme d’une étape de plaine entre Vittel et Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondial, c’est même seulement la 3e fois que les Français accomplissent cette performance avec André Darrigade et Jacques Anquetil en 1961. Les Tricolores vont-ils réussir la passe de trois avec un nouveau succès à Turin ? Réponse ce lundi à l’issue de la 3e étape promise à un sprinteur.