UFC : le Français Yanis Ghemmouri encaisse un sévère KO en 19 secondes (vidéo)

Le Français Yanis Ghemmouri a été très sèchement battu en seulement 19 secondes par l’Américain Payton Talbott, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 303.

Il ne fallait pas être en retard. Pour son deuxième combat à l’UFC, Yanis Ghemmouri s’est une nouvelle fois incliné. Battu en septembre à l’UFC Paris par William Gomis, il est cette fois tombé KO en moins de 20 secondes, face à la sensation américaine Payton Talbott.

OOOH LE FINISH EXPÉDITIF !!!





Payton Talbott (9-0) le jeune espoir de l’UFC, s’impose par TKO dès le R1 face à Yanis Ghemmouri (12-3)#UFC303pic.twitter.com/6tDTz7kP9l — La Sueur (@LaSueur_off) June 30, 2024

Le prospect, considéré comme l’avenir de la catégorie, a eu besoin d’un contre du droit pour éteindre le Lyonnais.

«J'ai perdu mon combat par KO, cela ne m'était jamais arrivé de perdre de cette manière durant toute ma carrière, a confié Yanis Ghemmouri sur Instagram. La défaite fait mal, elle est très amère. Aujourd'hui, il n'y a pas plus dégouté que moi. J'étais prêt. Mais la cage, c'est la cage. Il a suffi d'un coup. Il a saisi l'opportunité au moment où j'envoyais ma jambe pour envoyer le bras arrière. Je ne l'ai pas vu arriver. On reviendra plus fort.»