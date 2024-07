Tour de France 2024 : Biniam Girmay s’impose au sprint lors de la 3e étape, Richard Carapaz nouveau porteur du maillot jaune

L’Érythréen Biniam Girmay a remporté, ce lundi, la 3e étape du Tour de France en s’imposant au sprint à Turin (Italie), alors que Richard Carapaz s’est emparé du maillot jaune de leader.

Il continue d’écrire l’histoire du cyclisme africain. Biniam Girmay a remporté, ce lundi, la 3e étape du Tour de France, la plus longue de cette 111e édition avec 231 kilomètres entre Plaisance et Turin (Turin). L’Érythréen a réglé le sprint dans les rues turinoises pour devenir le troisième coureur africain à s’imposer sur la Grande Boucle après les Sud-Africains Daryl Impey et Rob Hunter. Et comme Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) la veille, il a également offert à son équipe Intermarché-Wanty sa toute première victoire sur le Tour de France.

HISTORY MAKER BINIAM GIRMAY WINS TOUR DE FRANCE STAGE 3!!!!! #TDF2024 pic.twitter.com/n5myfnETU9 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 1, 2024

Le scénario de cette 3e étape a été long à se dessiner. Après deux premiers jours très mouvementés, les coureurs sont restés très calmes. Seul Fabien Grellier a tenté sa chance en s'extirpant du peloton à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée avec l’espoir de décrocher une 3e victoire française en autant d’étapes après Romain Bardet et Kévin Vauquelin. Mais le Vendéen a finalement été rattrapé et la victoire s’est jouée au sprint comme attendu avant le départ. Et dans un final chaotique, marqué par une chute collective survenue à 2 km de l'arrivée impliquant Jasper Philipsen, Biniam Girmay a été le plus fort.

Vainqueur de Gand-Wevelgem en 2022 et d’une étape du Tour d’Italie la même année, il a signé la plus belle victoire de sa carrière à 24 ans, suscitant une importante émotion. Juste après avoir franchi la ligne d’arrivée, il n’a pu retenir ses larmes.

Si ce Tour de France 2024 a connu un 3e vainqueur d’étape, il a également un 3e leader avec Richard Carapaz, qui a dépossédé Tadej Pogacar du maillot jaune. Si l’Equatorien, champion olympique en titre, est à égalité avec Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, il s’est emparé de la tête du classement général au jeu du cumul des meilleures places d’étape. Et il aura fort pour le défendre, ce mardi, avec l’arrivée en France et notamment le col du Galibier à gravier. Pour les débuts des grandes explications ?