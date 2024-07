Euro 2024 : quand le quart de finale de l’équipe de France contre le Portugal aura-t-il lieu ?

Qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2024, après sa victoire contre Belgique (1-0), l’équipe de France sera opposée au Portugal pour une place dans le dernier carré.

Elle est au rendez-vous des quarts de finale. Sans forcément briller, l’équipe de France est toujours présente en Allemagne, après avoir écarté la Belgique, lundi, en 8e de finale de l’Euro 2024 (1-0). Et pour les hommes de Didier Deschamps, qui n’ont inscrit que trois buts (deux «CSC» et un pénalty), la route va continuer de s’élever avec une confrontation face au Portugal, qui a éliminé la Slovénie aux tirs au but (0-0, 3 tab 0), pour un remake de la finale perdue de l’Euro 2016.

Cette confrontation entre Français et Portugais aura lieu, ce vendredi, sur la pelouse du stade d’Hambourg, où ni la France, ni le Portugal n’ont joué depuis le début de la compétition. Et le coup d’envoi sera donné à 21h. Ce quart de finale suivra celui entre l’Allemagne et l’Espagne programmé quelques heures plus tôt du côté de Stuttgart (18h).

Et les deux vainqueurs se retrouveront ensuite en demi-finale, mardi prochain, à Munich (21h) avec l’objectif de rallier la finale, prévue le dimanche 14 juillet, à Berlin. Mais chaque chose en son temps pour des Bleus qui vont devoir élever leur niveau de jeu et montrer bien meilleur visage, surtout le plan offensif, pour espérer poursuivre son chemin.