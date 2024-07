Euro 2024 : pourquoi Kingsley Coman a-t-il quitté l’équipe de France ?

Dans la foulée de la qualification des Bleus pour les quarts de finale de l’Euro 2024, lundi, contre la Belgique (1-0), Kingsley Coman a quitté temporairement l’équipe de France.

Les Bleus ne sont plus que 24. Mais seulement provisoirement. Peu après la qualification des Bleus pour les quarts de finale de l’Euro 2024, lundi, contre la Belgique (1-0), Kingsley Coman a quitté ses partenaires de l’équipe de France. Comme convenu avant le début de la compétition, l’attaquant tricolore est parti en Suède pour rejoindre sa compagne et assister à la naissance de leur 2e enfant ensemble, le 4e du joueur du Bayern Munich. Et déjà père de trois filles, Kingsley Coman devrait devenir l’heureux papa d’un petit garçon.

«À l’issue de France-Belgique, Kingsley Coman a quitté le groupe pour rejoindre sa compagne en Suède», a indiqué la FFF dans un communiqué. Et ce n’est pas la première fois qu’il s’absente pour un heureux événement. Lors de l’Euro 2021, il y a trois ans, l’ancien parisien avait déjà quitté le groupe tricolore pour les mêmes raisons.

La date de son retour en Allemagne n’a pas encore été fixée. Mais Kingsley Coman, qui n’est pas entré en jeu face aux Belges et n’a joué que 16 minutes depuis le début de la compétition contre les Pays-Bas (0-0), pourrait être amené à retrouver l’équipe de France avant le quart de finale face au Portugal prévu, vendredi soir (21h), à Hambourg.