Football : tout savoir sur la «Ligue des Espoirs», mise en place à partir d’octobre par la FFF

La Fédération française de football (FFF) compte mettre en place une «Ligue des Espoirs» à partir d’octobre afin d’offrir plus de temps de jeu aux jeunes espoirs de Ligue 1 et Ligue 2.

Les jeunes espoirs du football français sont-ils trop privés de temps de jeu ? C’est en tout cas ce qu’estime la Fédération qui souhaite mettre en place une compétition en parallèle des championnats pour compenser ce manque. Appelée la «Ligue des Espoirs», selon L'Équipe, elle devrait voir le jour en octobre prochain sous un format bien précis.

Seize équipes et six matchs

Concrètement, seize équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 seront intégrées à cette compétition (Toulouse, Monaco, Saint-Etienne, Nantes, Montpellier, Strasbourg, PSG, Paris FC, Ajaccio, Auxerre, Nice, Bordeaux, Rennes, Caen, Le Havre et l’OM). Au total, six rencontres vont être disputées pendant la compétition avant de jouer les demi-finales et la finale.

Si le format n’est pas totalement défini encore, les matchs dureront 1h30, sans prolongation (directement une séance de tirs au but). Et, afin d’offrir le maximum de temps de jeu aux jeunes joueurs, les rencontres se joueront le lundi à 14h30, sur un terrain en herbe mais sans spectateurs en revanche. Ils seront autorisés à venir à partir des demi-finales.

Pourquoi le lundi ? Encore trop juste pour évoluer comme titulaire en Ligue 1 ou en Ligue 2, certains jeunes joueurs sont déclassés sur le banc, voire en tribune. Mais avec les calendriers des championnats professionnels, cette situation ne permet pas aux jeunes espoirs d’évoluer avec les équipes réserves ou dans le championnat national U19. C’est pourquoi la FFF a décidé de faire jouer les matchs de la Ligue des Espoirs le lundi, pour que les jeunes talents puissent avoir du temps de jeu.

En revanche, cela ne signifie pas que les équipes réserves des clubs se retireront des Championnats amateurs.