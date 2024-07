NBA : l’incroyable contrat record de plusieurs millions d’euros signé par Jayson Tatum

Sacré champion NBA avec les Boston Celtics, il y a deux semaines, Jayson Tatum va prolonger son contrat avec sa franchise avec plusieurs millions d’euros à la clé.

Le jackpot. Jayson Tatum, sacré champion NBA avec les Boston Celtics, il y a deux semaines, va signer un contrat sur cinq ans estimé à 314 millions de dollars (environ 292 millions d’euros). Un record dans l'histoire de la ligue nord-américaine de basket, ont rapporté ESPN et The Athletic.

Jayson Tatum agrees on a five-year, $315M supermax extension with the Celtics, per B/R's @ChrisBHaynes





LARGEST CONTRACT IN NBA HISTORY pic.twitter.com/b9PJyqVsbX

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2024