Tour de France 2024 : une marmotte a traversé juste devant Tadej Pogacar dans la descente du Galibier (vidéo)

Dans la descente du col du Galibier, ce mardi, Tadej Pogacar a croisé la route d’une marmotte avant de remporter la 4e étape du Tour de France et de s’emparer du maillot jaune.

Un invité surprise s’est faufilé sur les routes du Tour de France. Alors qu’il était lancé à vive allure vers la victoire de la 4e étape, ce mardi, Tadej Pogacar a croisé la route d’une marmotte, qui a traversé devant lui dans la descente du col du Galibier. Heureusement sans conséquence pour le Slovène, qui n’a absolument pas été perturbé par le rongeur.

Don't cross the road in front of the riders!





Ne traversez pas la route devant les coureurs !#TDF2024 pic.twitter.com/BDykaxFmsB — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Le double vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021 a poursuivi son chemin à pleine vitesse sans même se soucier de l’animal, sûrement concentré sur la victoire. Et il s’est finalement imposé en solitaire à Valloire et frappé un premier grand coup en terminant avec 35 secondes d’avance sur Remco Evenepoel, son coéquipier Juan Ayuso et Primoz Roglic et 37 secondes sur Jonas Vingegaard.

Ce tour de force lui a permis de reprendre le maillot jaune, qui était sur les épaules de Richard Carapaz, et de compter 45 secondes d’avance sur Remco Evenepoel en tête du classement général et 50 secondes sur Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar va désormais défendre sa tunique de leader lors de la 5e étape, ce mercredi, entre Saint-Jean-De-Maurienne et Saint-Vulbas, longue de 177km et promise à une arrivée au sprint.