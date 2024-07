Formule 1 : pourquoi Pierre Gasly portera-t-il un casque aux couleurs du PSG à Silverstone ? (photo)

Pierre Gasly portera un casque aux couleurs du PSG, ce week-end, à l’occasion du Grand-Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone.

Un joli clin d’œil à son club de cœur. Grand fan de football et du PSG, Pierre Gasly portera un casque spécial aux couleurs du club de la capitale, ce week-end, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Cette collaboration entre le pilote français et le champion de France a pour but de promouvoir le nouveau maillot extérieur de la formation parisienne, dévoilé en début de semaine.

Un héritage iconique





Ornée de deux bandes rouge et bleue, cette nouvelle tunique blanche s’inspire de la silhouette emblématique de la @LaTourEiffel.



De couleur blanche, le casque comporte notamment le logo du PSG mais aussi les mentions «Ici c’est Paris» et «Paris est magique», ainsi que la Tour d’Eiffel, représentée par deux bandes rouge et bleu, présente sur la nouvelle tunique du club.

«J’ai l’honneur de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon équipe préférée depuis mon enfance. Je porterai ce casque spécial PSG au Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, pour présenter les nouvelles couleurs de l’équipe pour la saison à venir. J’adore le football, et je suis si heureux que nous ayons trouvé cette collaboration pour mélanger mes deux mondes préférés», a confié Pierre Gasly, présent régulièrement dans les tribunes du Parc des Princes et qui est également actionnaire du FC Versailles (National).

Avec ce casque sur la tête, le Tricolore, qui a prolongé son contrat avec Alpine, va tenter de marquer des points pour la 5e course consécutive, après avoir terminé à la 10e place à Monaco, puis à la 9e place au Canada ainsi qu’en Espagne et en 10e position, la semaine dernière, en Autriche.