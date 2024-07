Kylian Mbappé : ce que l’on sait de la présentation spectaculaire prévue par le Real Madrid

Le 16 juillet prochain, Kylian Mbappé sera officiellement présenté au Real Madrid. Et les Merengues préparent une présentation spectaculaire au Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé, nouveau roi du Real Madrid. Selon le média madrilène AS, le capitaine de l’équipe de France devrait être accueilli telle une rockstar au stade Santiago Bernabeu le 16 juillet prochain. Lors de cette journée, où l’ancien attaquant du PSG sera officiellement présenté aux Merengues, une mise en scène «spectaculaire» devrait avoir lieu.

80.000 personnes attendues, un record

Une source assure même au journal madrilène que la présentation sera la «plus impressionnante jamais faite pour un footballeur». Et pourtant, en 2009, une légende vivante avait été présentée au Bernabeu, le Portugais Cristiano Ronaldo. Lors de cette présentation, le stade madrilène avait battu un record d’affluence pour une présentation de joueur avec 75.000 spectateurs. Mais selon les estimations, Kylian Mbappé devrait voir plus grand.

Le 16 juillet prochain, l’antre du Real Madrid, qui a fait peau neuve la saison dernière, doit accueillir 80.000 personnes qui viendront assister aux premier pas de leur nouvel attaquant. À lui tout seul, Kylian Mbappé va remplir l'enceinte de la Casa Blanca pour sa première apparition.

Les festivités débuteront à partir de 19 heures où de nombreuses célébrations sont attendues. Concrètement, le nouveau galactique madrilène doit faire son entrée sur un ponton, installé au centre du stade. Lors de son passage sur la passerelle, il sera accompagné d’un spectacle pyrotechnique, pour un show «à la Taylor Swift». La bande sonore, elle, sera assurée par des musiciens et tout un système de sonorisation.

Zinédine Zidane, présent ?

Evidemment, Kylian Mbappé sera vêtu de ses nouvelles couleurs. Habillé de sa tenue du Real Madrid et de son numéro 9, le capitaine des Bleus rejoindra au milieu de terrain son président Florentino Pérez. Tout cela sera accompagné d’un film, diffusé sur des écrans panoramiques à 360°, où la carrière du Français sera retracée, avec notamment le titre de champion du monde en 2018 et son triplé lors de la finale de 2022.

En revanche, tout le programme n’a pas été dévoilé par le club. Mais selon AS, quelques surprises sont prévues lors de cette folle soirée. Zinédine Zidane, le français le plus emblématique de la Casa Blanca, pourrait faire son apparition. Et la soirée devrait se terminer avec un feu d’artifice, de quoi donner encore plus d’étoiles dans les yeux de Kylian Mbappé.