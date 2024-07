«Je n’ai pas été bon» : le constat de Kylian Mbappé sur ses performances à l’Euro 2024

A l’issue de la défaite de l’équipe de France, mardi, contre l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024 (1-2), Kylian Mbappé a fait le bilan de ses performances durant la compétition.

Un bilan très terne. Le parcours de l’équipe de France à l’Euro 2024 a pris fin, mardi soir, en demi-finale contre l’Espagne (1-2). Cette élimination a mis un point final à la compétition très décevante de son capitaine Kylian Mbappé au terme d’une nouvelle prestation mitigée. S’il a été l’auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score de Randal Kolo Muani, l’attaquant tricolore, qui a joué sans son masque, n’a pas été en mesure de faire la différence et d’inverser la tendance pour permettre aux Bleus de se qualifier pour une nouvelle finale.

Un seul but sur pénalty

Une performance à l’image de l’ensemble de son tournoi conclue avec un seul but (sur pénalty contre la Pologne) et donc une passe décisive. «J’avais l'ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est une déception», a-t-il confié, lucide sur ses prestations.

«Le football, il ne faut pas trop le compliquer. T’es bon ou tu ne l’es pas. Je n’étais pas bon et on rentre à la maison, c’est simple», a-t-il ajouté, assurant avoir besoin de repos. «Il faut rentrer, partir en vacances, je pense que j’en ai besoin. Je vais bien me reposer pour revenir frais à la reprise et faire une grosse préparation», a-t-il indiqué.

Et ce sera avec le Real Madrid. Mais avant de couper, Kylian Mbappé est attendu, mardi prochain, en… Espagne, et plus précisément du côté de Santiago Bernabeu pour sa présentation en grande pompe.