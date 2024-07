«Elle est physiquement dévastée» : le récit terrifiant de l’avocate de la jeune femme qui accuse Oscar Jegou et Hugo Auradou d’agression sexuelle

Alors qu’Oscar Jegou et Hugo Auradou, en tournée en Argentine avec le XV de France, ont été arrêtés et placés en garde à vue après une plainte pour agression sexuelle, l’avocate de la victime présumée s’est exprimée sur l’état physique de la jeune femme.

De nouvelles révélations accablantes ? Arrêtés et placés en garde à vue à Buenos Aires, en début de semaine, après une plainte pour agression sexuelle, Oscar Jegou (21 ans) et Hugo Auradou (20 ans) sont plus que jamais dans la tourmente. Les deux rugbymen français, qui participaient à la tournée en Argentine avec le XV de France, sont accusés d’avoir abusé d’une femme, dans la nuit de samedi à dimanche, dans l’hôtel des Bleus à Mendoza (ouest de l’Argentine). Alors que la procureure générale a indiqué qu’il existait des «éléments convaincants» et des «lésions compatibles» avec le témoignage de la victime, l’avocate de cette dernière a livré des détails terrifiants sur les coups qu’aurait reçus la plaignante.

«Plusieurs coups à la tête»

«Le principal coup visible est un coup de poing reçu à l’un de ses yeux, et plusieurs coups à la tête, selon les premiers scanners qui ont déjà été effectués sur les côtes et qui font l’objet d’une analyse pour voir s’il y a des séquelles de fractures», a-t-elle assuré au Mendoza Post. A en croire ses propos, sa cliente aurait également été enfermée pendant quatre heures avec l’interdiction de quitter la pièce. «La vérité est qu’elle est physiquement dévastée», a ajouté l’avocate.

De leur côté, Oscar Jegou et Hugo Auradou, qui devraient être transférés, ce mercredi, à Mendoza, où ils seront entendus avant une possible inculpation, «ont confirmé avoir eu dans la nuit une relation sexuelle avec la jeune femme», a indiqué la FFR dans un communiqué. Mais ils «ont fermement nié toute forme de violence». Et lors de l’audition à Mendoza, «nous présenterons des preuves en faveur des joueurs, des preuves que nous avons, concrètes, et la justice de Mendoza décidera alors de libérer ou non les joueurs», a confié à l’AFP un des avocats des joueurs, Rafael Cuneo Libarona.

Si les faits sont avérés, Oscar Jegou et Hugo Auradou encourent une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.