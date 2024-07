Euro 2024 : Lamine Yamal avait marqué le même but contre les U17 de l’équipe de France (vidéo)

Mardi, en demi-finale de l'Euro 2024, Lamine Yamal a inscrit un sublime but lors de la victoire de l'Espagne contre la France (2-1). Et le jeune prodige en avait mis un similaire il y a un an contre les U17 tricolores…

Cela va devenir sa marque de fabrique contre la France. Auteur d’un magnifique but pour égaliser face à l'équipe de France, mardi, en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), Lamine Yamal avait inscrit un but similaire le 30 mai 2023 à l’Euro U17… déjà contre la France.

Alors âgé de 15 ans et dix mois, le jeune ailier du FC Barcelone, qui venait de faire ses débuts avec le club catalan un mois plus tôt, avait marqué de l’extérieur de la surface du pied gauche et trompé Paul Argney. Avec cette réalisation, il avait ouvert le score à la 69e minute, mais l'Espagne s'était finalement inclinée (3-1).

Tenía 15 años, disputaba el Europeo Sub-17 en Hungría e hizo esto ante Francia.





Lamine Yamal, ¿repetimos mañana?#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/P54GzFTW78 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 8, 2024

Mardi soir, celui qui a des origines marocaines par son père et équato-guinéennes par sa mère a égalisé pour la «Roja» avant de voir son coéquipier Dani Olmo donner l’avantage à l’Espagne quelques minutes plus tard.

Ce samedi 13 juillet, Lamine Yamal, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, fêtera ses 17 ans. Le lendemain, il tentera d'aider sa sélection à remporter son quatrième Championnat d'Europe des nations.