Tour de France 2024 : l'impressionnant hommage rendu à Romain Bardet sur la 11e étape (vidéo)

Ce mercredi, alors que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se rendaient coup pour coup en tête de la 11e étape du Tour de France, Romain Bardet, lui, a profité de l’hommage qui lui était rendu par les supporters.

Après Thibaut Pinot, Romain Bardet a lui aussi eu le droit à son virage dans le Tour de France. Ce mercredi, à l'occasion de la 11e étape de la Grande Boucle, des centaines de personnes se sont réunies dans le pas de Peyrol pour rendre hommage à l’Auvergnat qui dispute son dernier Tour. Et cette communion entre le vainqueur de la première étape et son public a offert de belles images, qui rappellent celles de l’an passé avec Thibaut Pinot.

#TDF2024 | À l'instar de Thibaut Pinot l'année dernière, Romain Bardet a eu droit à un bel hommage de la part de son fan club sur ses terres pour son dernier Tour de France.

«Bardet premier ministre»

Il s’en souviendra longtemps de ce dernier virage de la montée du pas de Peyrol. Romain Bardet se doutait sûrement qu’il allait recevoir un hommage, mais il ne s’attendait peut-être pas à autant d’engouement. Alors que certains fans sont arrivés dès 7 heures du matin ce mercredi, ils ont transformé ce dernier virage en véritable kop de supporters du coureur de la Dsm-firmenich.

#TDF2024 | Le virage Romain Bardet en ébullition pour le passage de son idole !





Pour son dernier Tour de France, l'enfant du pays peut profiter de son fan club





Le direct : https://t.co/s1LBqwVCEl pic.twitter.com/rB3usPUbQY — francetvsport (@francetvsport) July 10, 2024

Sur les images, plusieurs pancartes à l'effigie du cycliste tricolore sont brandies, notamment une avec l’inscription «Bardet premier ministre». On le sait, sur les routes du Tour de France, les supporters français savent rendre hommage à leurs coureurs. Et les amateurs de vélo n’ont pas voulu manquer la dernière apparition de Romain Bardet sur ses terres, deuxième de la Grande Boucle en 2016.

Un moment privilégié

Distancé par le groupe maillot jaune dans le col de Néronne, le français de 33 ans n’a pas insisté et s’est laissé distancer en compagnie du Britannique Geraint Thomas. «Je passerai le Pas de Peyrol en tête ou lâché, il n'y aura pas d'entre-deux», avait-il annoncé avant la course, tenant parole après avoir échoué à prendre l'échappée du jour.

Et si Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar réglaient leur compte en tête de la course, derrière, Romain Bardet voulait simplement profiter de son moment. Sur des pentes à plus de 14%, il est passé au ralenti devant son fan club en tapant les mains des spectateurs massés derrière des cordages, s'emparant d'un drapeau auvergnat récupéré dans le public.

On a même cru un court instant que le Français allait faire pareil que son compatriote Julien Bernard, qui avait arrêté son contre-la-montre pour embrasser sa femme et son enfant. Mais si Romain Bardet n’a pas mis le pied à terre, il a en revanche pleinement profité de cette foule réunie pour lui. Un moment chaleureux avec ses fans, dont l'un brandissait une pancarte «Votez Bardet», avec les lettres «lla» barrées.

Thibaut Pinot ovationné en 2023

L'an dernier, le grimpeur Thibaut Pinot avait déjà bénéficié d'un énorme soutien populaire dans un virage organisé à sa gloire dans la montée du Markstein où il était passé en tête avant d'être rejoint lors de l'avant-dernière étape. L’un des plus beaux hommages rendu par le Tour et ses supporters.

Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui





L'hommage exceptionnel pour Thibaut Pinot sur le Tour de France 2023





À jamais dans l'histoire du Tour.

De son côté, Romain Bardet a marqué le Tour 2024 de son empreinte avant même cette 11e étape, grâce à sa victoire à Rimini lors de la première étape, qui lui avait valu d'endosser le maillot jaune pour la première fois de sa carrière.