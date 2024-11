Ligue des nations : composition probable, capitaine, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et Israël

L’équipe de France affronte Israël, ce jeudi (20h45), sur la pelouse du Stade de France en Ligue des nations, avec l’objectif de se qualifier pour les quarts de finale.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Saliba, Konaté, T. Hernandez - Camavinga, Kanté, Zaïre-Emery - Olise, Kolo Muani, Barcola.

Capitaine des Bleus

En l’absence de Kylian Mbappé, non retenu par Didier Deschamps, et Aurélien Tchouaméni, blessé, N’Golo Kanté a été désigné par Didier Deschamps pour porter le brassard de capitaine pour ce match, et probablement pour la rencontre face à l’Italie. En septembre dernier, il avait déjà été capitaine lors du match contre la Belgique, alors que Kylian Mbappé était remplaçant.

Arbitre

Tobias Stieler (43 ans) a été désigné pour arbitrer cette rencontre entre la France et Israël. Et l’Allemand a croisé la route des Tricolores au mois de septembre dernier, lors du succès contre la Belgique dans la compétition (2-0). Avant cette rencontre, il avait également officié lors de la victoire de l’équipe de France au Portugal en novembre 2020, déjà en Ligue des nations (0-1), ainsi que lors du match nul contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-1), puis lors du large succès face l’Écosse, il y a un an, en match amical (4-1).

Stade

Le match se jouera sur la pelouse du Stade de France, qui devrait connaître l’une de ses plus faibles affluences. En raison du contexte géopolitique tendu, seulement 25.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes de l’enceinte de Saint-Denis. En revanche, plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur présence.

Historique

La France et Israël vont s’affronter pour la 11e fois et le bilan est largement favorable aux Bleus, avec cinq victoires pour quatre matchs nuls et une défaite, concédée en octobre 1993 et qui est toujours dans les mémoires. Et au match aller, le mois dernier, les hommes de Didier Deschamps s’étaient largement imposés en Hongrie grâce à des buts d’Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Mattéo Guendouzi et Bradley Barcola (1-4).

Situation du groupe

Avant les deux dernières journées, l’équipe de France occupe la 2e place (9 points) derrière l’Italie (10 points) et devant la Belgique (4 points), alors que la sélection israélienne est à la dernière place (0 point). Et les Bleus n’ont besoin que d’un point pour valider leur qualification pour les quarts de finale programmés en mars prochain.

Diffusion TV

Cette rencontre entre la France et Israël sera à suivre en direct à partir de 20h45 sur TF1.