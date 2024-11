Vendée Globe 2024 : le skipper français Nicolas Lunven bat un incroyable record

Le skipper français Nicolas Lunven, engagé sur le Vendée Globe 2024, a battu le record de la plus longue distance parcourue en solitaire en 24 heures.

Telle une fusée sur l’eau. Nicolas Lunven (40 ans), qui participe à son tout premier Vendée Globe, est lancé à vive allure dans l’océan Atlantique. Si bien que le skipper français a battu, entre mardi et mercredi, le record de la plus longue distance parcourue en solitaire en 24 heures avec un total de 1.012 kilomètres, à une vitesse moyenne de plus de 40km/h. Il a fait mieux que les 1.000 kilomètres de Thomas Ruyant lors du «Retour à la Base» en 2023.

Le skipper de @Team_Holcim_PRB bat le record de la plus grande distance parcourue en monocoque et en solitaire en 24h avec une distance de 546,60* milles en l’espace de 24 heures, soit 1012,30 km. Ce même bateau était déjà… pic.twitter.com/3RwxukqTIF — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 13, 2024

Le navigateur breton a réalisé cette performance grâce notamment au «potentiel exceptionnel d’Holcim-PRB, déjà détenteur du record de 24h en équipage avec 640,48 milles (1.030 kilomètres) lors de la cinquième étape de The Ocean Race en 2023, à une vitesse moyenne de 26,68 nœuds (49 km/h)». Mais aussi à une stratégie payante.

Considéré comme un véritable expert de la météo, il a opté pour une direction plus à l’ouest que ses concurrents. Un choix qui lui a également permis d’effectuer une remarquable remontée, passant de la 39e à la 5e place du classement. Et ce n’est peut-être qu’un début pour le double vainqueur de la Solitaire du Figaro, qui fond sur la tête de course et le leader Yoann Richomme.