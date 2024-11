«Un manque d’ouverture d’esprit» : Jules Koundé répond aux critiques sur les tenues des joueurs de l’équipe de France (vidéo)

Jules Koundé a répondu aux critiques sur les tenues des joueurs de l’équipe de France à leur arrivée à Clairefontaine lors de chaque rassemblement.

C’est un sujet qui fait beaucoup parler à chaque rassemblement de l’équipe de France. Les tenues des Bleus, à leur arrivée Clairefontaine, sont commentées en long, en large et en travers. Avec plus ou moins de véhémence. Et Jules Koundé est l’un des Tricolores qui se fait le plus remarqués avec des choix originaux. Mais ils sont pleinement assumés par le défenseur du FC Barcelone, qui se moque des critiques.

«Je sais que maintenant, les gens ils attendent ça avec impatience, de savoir comment je vais arriver, quel style, si je vais être excentrique ou pas…», a confié le joueur formé à Bordeaux dans le show «The Bridge» animé par son coéquipier en sélection Aurélien Tchouaméni, regrettant certains commentaires qu’il juge déplacés.

«Je pense qu’il y a des manières de faire. Souvent, très souvent dans les médias, c’est fait de manière irrespectueuse. Je pense que chacun vient comme il le sent. C’est juste pour moi un manque d’ouverture d’esprit. De temps en temps, c’est bien de répondre pour faire entendre ton point de vue», a lâché Jules Koundé, qui était accompagné d’Ousmane Dembélé plus sobre quand il s’agit de monter les marches du château.

«T’as vu comment ça s’est passé à la dernière sélection [en octobre, ndlr]. Y a quelqu’un qui est arrivé masqué, ça c’est toi !», a notamment lancé le Parisien en direction de son coéquipiers chez les Bleus, qu'il considère comme le précurseur, provoquant un éclat de rires.

Pour ce rassemblement, Jules Koundé avait notamment opté pour un pantalon noir et une veste vintage de l’équipe de France de 1992 qui a dû ravir les plus nostalgiques.