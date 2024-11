Jon Jones-Stipe Miocic, UFC 309 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’UFC 309, avec Jon Jones-Stipe Miocic en main event, a lieu dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden à New York.

C’est le soir que tous les fans de MMA attendent. L’UFC 309 se déroule à New York (Etats-Unis) ce dimanche 17 novembre, dans le mythique Madison Square Garden. Jon Jones y fera son retour après un an et demi sans combat pour défendre son titre des poids lourds contre Stipe Miocic.

Miocic (42 ans) n’a plus combattu depuis mars 2021 et une défaite face à Francis Ngannou. Jones reste sur une victoire contre Ciryl Gane en mars 2023.

A noter que lors de cette soirée, il y aura Charles Oliveira contre Michael Chandler. En cas de succès, le Brésilien pourrait avoir une chance pour le titre de champion de la catégorie.

Carte principale UFC 309

Jon Jones vs. Stipe Miocic (Heavyweight)

Charles Oliveira vs. Michael Chandler (Lightweight)

Viviane Aruajo vs. Karine Silva (Flyweight)

Paul Craig vs. Bo Nickal (Middleweight)

Mauricio Ruffy vs. James Llontop (Lightweight)

Carte préliminaire UFC 309

Jonathan Martinez vs. Marcus McGhee (Bantamweight)

Chris Weidman vs. Eryk Anders (Middleweight)

Jim Miller vs. Damon Jackson (Lightweight)

Programme TV

UFC 309

Dans la nuit de Samedi à Dimanche

La carte préliminaire à partir de 2h

La carte principale à partir de 4h

Sur RMC Sport 1