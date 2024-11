UFC 309 : Jon Jones partage sa ceinture avec Donald Trump après le KO infligé à Stipe Miocic (vidéo)

Après sa victoire par KO face à Stipe Miocic, Jon Jones a partagé sa ceinture des poids lourds avec Donal Trump, qui était présent au Madison Square Garden de New York (États-Unis).

Il était aux premières loges. Donald Trump était présent au Madison Square Garden de New York (États-Unis) avec Elon Musk pour assister à l’UFC 309, et notamment au main-event entre Jon Jones (37 ans) et Stipe Miocic (42 ans). Et il n’a rien manqué du KO infligé par «Bones» à son adversaire dans le 3e round.

De retour dans la cage pour la première fois depuis plus d’un an et demi et son dernier combat contre Ciryl Gane en mars 2023, Jon Jones a décoché un magnifique coup de pied retourné dans les cotes de Stipe Miocic qui s’est immédiatement écroulé. Il a ensuite enchaîné les coups de poing, avant que l’arbitre ne s’interpose pour mettre un terme au combat.

Jon Jones hands his UFC heavyweight championship belt to President @realDonaldTrump pic.twitter.com/mrnu3QtB4L — Margo Martin (@margomartin) November 17, 2024

Avec ce succès, le combattant de 37 ans a conservé sa ceinture des poids lourds qu’il a partagée avec Donald Trump à sa sortie de la cage. Les deux hommes se sont ensuite chaleureusement serré la main pendant de longues secondes avant que le président élu des États-Unis n’adresse quelques mots à Jon Jones.

Et ce dernier devrait avoir encore avoir d’autres occasions de défendre sa ceinture puisqu’il n’a pas encore l’intention de raccrocher, alors que Stipe Miocic a, lui, décidé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette défaite.