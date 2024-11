UFC 309 : le terrible KO infligé par Jon Jones à Stipe Miocic (vidéo)

Dans le combat le plus attendu de l’UFC 309 au Madison Square Garden de New York (États-Unis), Jon Jones a éteint Stipe Miocic d’un terrible KO pour conserver sa ceinture des poids lourds.

Il a envoyé Stipe Miocic à la retraite et confirmé sa suprématie. Dans le combat le plus attendu de l’UFC 309 et sous les yeux de Donald Trump, présent au Madison Square Garden de New York (États-Unis), Jon Jones (37 ans) a éteint son adversaire au 3e round d’un terrible KO pour conserver sa ceinture des poids lourds, qu’il défendait pour la première fois.

JONES VIENT DE SÉCHER MIOCIC !!





Le GOAT du MMA envoie un coup de pied retourné dans les côtes du GOAT des poids lourds et conserve sa ceinture !! pic.twitter.com/62dNnkAd8E — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 17, 2024

De retour dans la cage depuis sa dernière apparition contre Ciryl Gane en mars 2023, «Bones» a rapidement pris les devants en se montrant bien plus actif que Stipe Miocic, malgré une 2e reprise peu emballante. Mais tout s’est accéléré dans le 3e round. Jon Jones a décoché un magnifique coup de pied retourné dans les cotes de son adversaire qui s’est immédiatement écroulé.

Il a ensuite enchaîné plusieurs coups de poing avant que l’arbitre ne s’interpose pour mettre fin au supplice de Stipe Miocic et sceller le nouveau succès de Jon Jones, qui s’est affirmé encore un peu plus comme l’un des GOAT de l’UFC avec le 16e titre de sa carrière. Et ce n’est peut-être pas encore fini. Car si des doutes entouraient la suite de sa carrière, il n’a pas l’intention de raccrocher.

Jon Jones has won his 16th career UFC title fight





One of the sport's all-time greats #UFC309 pic.twitter.com/i1eMDsrdA3 — ESPN MMA (@espnmma) November 17, 2024

«Je pense que je ne vais pas prendre ma retraite», a-t-il lancé dans un large sourire. «Je vais parler avec l’oncle Dana White et on va vous donner le combat que vous voulez tous», a ajouté Jon Jones, qui a exécuté un petit pas de danse après sa victoire et partagé sa ceinture avec Donald Trump. Reste désormais à savoir quand et contre qui.

En revanche, c’est terminé pour Stipe Miocic. Comme attendu, l’Américain, qui a décroché à deux reprises le titre de champion des poids lourds, ne reviendra plus dans la cage. «J’en ai fini. Je raccroche. Je prends ma retraite. Merci Seigneur», a-t-il lâché. Les adieux d’un champion qui est tombé sur beaucoup plus fort avec Jon Jones.