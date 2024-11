Jon Jones : «phillipians», «gaidojutsu»... Voici la signification de ses tatouages avant son retour à l’UFC 309

Jon Jones, qui fait son retour dans l’octogone de MMA ce samedi à l’UFC 309 contre Stipe Miocic, possède différents tatouages avec des significations bien précises.

«Bones» est de retour. Celui qui est considéré comme le meilleur combattant MMA de l’histoire (27 victoires, 1 défaite, 1 no-contest) affronte Stipe Miocic ce samedi à New York en main event de l’UFC 309. Il défendra sa ceinture de champion des poids lourds.

En plus d’être un combattant hors pair, Jon Jones est un grand fan d’art corporel et de tatouages. Il possède deux tatouages ​​sur le corps. Voici leurs significations.

Tatouage «Phillipians»

Sur le côté droit de sa poitrine, l’Américain de 37 ans a un tatouage «Philippians 4:13». Il fait référence à la ligne 13 du 4e verset de l’épître aux Philippiens dans la Bible. Il dit : «Je peux tout par celui qui me fortifie.» C'était le verset biblique préféré de sa sœur Carmen. Il l'a fait en sa mémoire après son décès en 2000 des suites d'un cancer du cerveau.

Tatouage «Gaidojutsu»

Sur sa cage thoracique gauche se trouvent deux symboles en kanji japonais encrés verticalement l'un sur l'autre. Les deux symboles sont «㝊», qui signifie «guider», et «術», qui signifie art ou compétence, et qui est aussi le «su» du jiu-jitsu. Mis ensemble, ils n'ont aucune signification, mais les caractères ressemblent au mot Gaidojutsu, qui se trouve être un art martial créé par Greg Jackson et pratiqué par Jon Jones.