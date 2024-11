Basket : Monaco annonce le départ immédiat de son coach serbe Sasa Obradovic

Pourtant sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en fin de saison, le coach serbe Sasa Obradovic, en poste sur le Rocher depuis 2021, n’entrainera plus le club de basketball de la principauté, comme l’a confirmé ce lundi 18 novembre l’ASM via un communiqué.

Une première défaite à domicile en championnat qui coûte cher. L’entraîneur serbe Sasa Obradovic, en poste au sein du club de basketball de l’AS Monaco depuis 2021, n’officiera plus sur le banc monégasque, selon une annonce officielle faite ce lundi par la formation du Rocher.

L'AS Monaco Basket et Sasa Obradovic ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord.





Sasa Obradovic a apporté de la rigueur et travaillé sans relâche depuis le début de cette aventure humaine en décembre 2021, après un premier passage de 2019 à 2020. Avec au… pic.twitter.com/S2B56whWAs — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) November 18, 2024

L’ASM a annoncé ce lundi un départ «d’un commun accord» entre la Roca Team et le coach ayant gagné deux titres de champion de France consécutifs avec Monaco, en 2023 et 2024. L'entraîneur serbe disposait pourtant d'un contrat avec l'AS Monaco courant jusqu'à la fin de la saison en cours. L'un de ses adjoints, le Géorgien Manuchar Markoishvili (38 ans) assurera l'intérim en attendant la nomination d'un successeur.

«Sasa Obradovic a apporté de la rigueur et travaillé sans relâche depuis le début de cette aventure humaine en décembre 2021. Avec au bout, deux titres de champion de France (2023, 2024), une Coupe de France (2023), un Final Four d'Euroligue (2023), et deux qualifications en play-offs sur la scène européenne (2022, 2024). Le nom de Sasa Obradovic est inscrit à jamais dans l'histoire de la Roca Team. Les dirigeants et le staff le remercient sincèrement pour le travail accompli. L'intérim sera assuré par Manuchar Markoishvili», a précisé le communiqué.

Cette décision a fait suite à la première défaite à domicile de Monaco en championnat de France ce dimanche, face au Mans (74-86), qui avait été accompagnée de sifflets et d’appels à la démission du coach serbe.

L’ASM totalise ainsi un bilan de 5 victoires et 3 défaites en Betclic Élite. En Euroligue, Monaco reste sur deux défaites à domicile dans une compétition où elle a atteint le top 8 lors des trois dernières saisons.