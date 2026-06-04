NBA : un spectateur entre sur le parquet lors du match San Antonio-New York pour demander un selfie à Victor Wembanyama (vidéo)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un fan est entré sur le parquet lors du match 1 des finales NBA entre San Antonio et New York, pour prendre une photo avec Victor Wembanyama.

Une image que l’on voit souvent en football mais rarement au basket. Un jeune spectateur a fait irruption sur le parquet des San Antonio Spurs, mercredi soir en plein match de la finale NBA, face aux Nicks de New York (défaite 105-95), pour prendre un selfie avec Victor Wembanyama.

La scène s’est déroulée à un peu plus de 6 minutes de la fin de la rencontre. Alors que l’équipe texane était en pleine action offensive, le jeune homme a fait son entrée, téléphone en main, pour s’empresser de s’approcher du Français de 22 ans.

A FAN RAN ONTO THE COURT?!



WHAT IS HAPPENING. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2czrdxy4AX — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 4, 2026

Arrivé à proximité de la star tricolore, le jeune homme a été rapidement rattrapé et sorti par deux agents de sécurité.

«C’est la première fois que ça m’arrive, a confié «Wemby». Je ne savais pas comment réagir mais cela ne m’a pas plus surpris que lorsqu’une chauve-souris avait fait irruption sur le parquet contre les Timberwolves (en janvier 2024).»

Après ce premier revers, le match 2 aura lieu, toujours à San Antonio, dans la nuit de vendredi à samedi.