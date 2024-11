Coupe Davis 2024 : les larmes émouvantes de Rafael Nadal lors de l’hymne espagnol (vidéo)

Rafael Nadal a laissé échapper quelques larmes au moment de l’hymne espagnol, avant le quart de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas à Malaga (Espagne).

L’émotion était trop forte. Alors qu’il mettra un terme à son immense carrière à l’issue de la phase finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal n’a pu retenir ses larmes avant son match contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (80e joueur mondial), en quart de finale à Malaga (Espagne). L’homme aux 22 titres en Grand Chelem est apparu avec les yeux embués au côté de Carlos Alcaraz au moment de l’hymne espagnol. Des images aussi émouvantes que rares de «Rafa».

#TennisExtra



L'hymne espagnol avant le match de Rafael Nadal, ému aux larmes ! pic.twitter.com/KbFdT7eum1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2024

Cette rencontre pourrait être la toute dernière du Majorquin, qui a longtemps laissé planer le doute sur sa participation. Victime de soucis physiques récurrents depuis plusieurs mois, il n’avait plus joué depuis le 19 octobre dernier et sa défaite en deux sets contre Novak Djokovic lors du tournoi d’exhibition «Six Kings Slam» organisé en Arabie saoudite. Mais il a travaillé «aussi dur que possible depuis un mois et demi» pour pouvoir être présent sur le court.

Et après des derniers entraînements convaincants, il a été aligné par David Ferrer pour le premier simple. Carlos Alcaraz prendra ensuite le relais pour affronter Tallon Griekspoor, avant un éventuel double qui pourrait être décisif aussi bien pour l’Espagne que la fin de la carrière de Rafael Nadal.