Football : voici les 10 célébrations les plus iconiques de l'histoire

Après chaque but, les joueurs veulent tous marquer le coup avec des célébrations iconiques. Voici le Top 10 des plus marquantes.

Les cœurs d’Angel Di Maria

SUSA / Icon Sport

Ancien joueur du PSG et du Real Madrid notamment, l’Argentin Angel Di Maria a une célébration bien connue puisqu’il réalise des cœurs avec ses doigts après chaque réalisation. Gareth Bale, ancien également du Real, était lui aussi, un adepte.

Les muscles de Mario Balotelli

ActionPress / Icon Sport

S’il en a réalisé plus d’un, la célébration de Mario Balotelli en demi-finale de l’Euro 2012 (Italie-Allemagne) lorsqu’il enlève son maillot pour montrer ses muscles est restée dans les annales du ballon rond.

La folie de Luca Toni

Ipp / Icon Sport

Un autre Italien a marqué les esprits par ses célébrations : Luca Toni. L’ancien attaquant transalpin faisait le signe de la folie avec sa main à hauteur de sa tête.

Le maillot de Lionel Messi

PictureAlliance / Icon Sport

Il n’est pas connu pour avoir les célébrations les plus iconiques, mais Lionel Messi en a réalisé une lors du Clasico Real Madrid-FC Barcelone en 2017 tout simplement historique. Auteur du but de la victoire (2-3), le génie argentin s’est placé devant la tribune des supporters madrilènes en leur montrant son maillot. Légendaire.

Le Siiiuu de Cristiano Ronaldo

Newspix / Icon Sport

Devenue iconique, la célébration «Siiiuu» de Cristiano Ronaldo a pris naissance en marge d'un match amical face à Chelsea lors de l'International Champions Cup le 8 août 2013. Depuis, le geste a été réalisé à chaque but jusqu’en Arabie saoudite où il joue aujourd’hui.

Les bandelettes de Toifilou Maoulida

PA Images / Icon Sport

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille notamment, Toifilou Maoulida avait pris l’habitude de célébrer ses buts en sortant une bandelette, cachée dans sa chaussette. A chaque fois, un mot pour ses proches, amis ou pour commenter l’actualité.

Le bébé… de Bebeto





PATRICK HERTZOG / AFP

En 1994, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis, Bebeto célèbre la naissance de son troisième enfant avec ses coéquipiers après un but avec le Brésil.

La démarche de Samuel Umtiti

Sputnik / Icon Sport

Demi-finale de Coupe du monde 2018 contre la Belgique, Samuel Umtiti décide d’inscrire le but le plus important de sa carrière. Et pour marquer le coup, le défenseur a célébré en «cassant la démarche».

Le «Charo» de Blaise Matuidi

Avalon / Icon Sport

Blaise Matuidi ne marquait peut-être pas beaucoup, mais lorsque c’était le cas, il savait célébrer. Un soir d’OM-PSG, l’ancien milieu de terrain avait décidé d’opter pour le «Charo».

L’aigle des Açores de Pauleta

OrangeCreek / Icon Sport

Il n’y a pas que Cristiano Ronaldo qui a marqué les esprits avec sa célébration en tant que buteur portugais. Pauleta, en son temps, célébrait «l’Aigle des Açores». Le Parc des Princes s’en souvient encore.