Football : Vinicius Jr a reçu un certificat prouvant que ses ancêtres sont issus d’une tribu camerounaise

À défaut d’avoir le Ballon d’Or, Vinicius Jr a reçu un certificat d’ascendance. Mardi soir, lors de la rencontre entre le Brésil et l’Uruguay (1-1), comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’attaquant du Real Madrid a été mis à l’honneur par la confédération brésilienne de football (CBF).

Dans le cadre de la campagne «Raizes de Ouro», menée par l’institution, un certificat d’ascendance a été décerné au joueur de 24 ans. Ce dernier révèle que les ancêtres de «Vini» étaient du Cameroun. Pour ce faire, la confédération a travaillé en collaboration avec une société de traçage génétique et l’attaquant de la Seleçao a dû passer des tests afin de déterminer ses origines.

Avant le coup d’envoi à l’Arena Fonte Nova, dans la ville de Salvador au Brésil, la star du Real Madrid a donc reçu son certificat aux côtés de son père et du président de la CBF, Endaldo Rodrigues. Mais alors, dans quel contexte cette campagne a-t-elle été lancée ? Selon la patron de la confédération, l’idée était de rappeler «l’engagement dans la lutte pour une société inclusive au Brésil et dans le football mondial».

