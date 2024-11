Tennis de table : Alexis Lebrun impuissant et éliminé dès son entrée en lice aux WTT Finals

Comme son frère Félix la veille, Alexis Lebrun a été éliminé dès son entrée en lice en simple aux WTT Finals de Fukuoka, ce jeudi, par le Chinois Lin Shidong en quatre sets (1-3). Les deux frangins vont désormais se concentrer sur le double.

Il n’y a pas eu d’exploit pour Alexis Lebrun. Comme son frère Félix la veille, le champion d’Europe en titre a été éliminé, ce jeudi, dès son entrée en lice en simple aux WTT Finals de Fukuoka (Japon). L’aîné des frangins a subi la loi de Lin Shidong, vainqueur en quatre sets (1-3).

En demi-finale du double avec son frère Félix

Loin d’être favori face au Chinois, récent vainqueur du WTT Champions de Francfort et considérer comme le meilleur joueur au monde actuellement, il s’est pourtant donné les chances d’y croire en empochant la première manche (11-8). Il a ensuite tenté de résister mais il n’a rien pu faire pour contrarier Lin Shidong, qui a remporté les trois sets suivants, confirmant son statut de favori (7-11, 8-11, 4-11).

Leur élimination en simple digérée, Alexis et Félix, champions d’Eruope en titre, vont désormais se concentrer sur le double après leur qualification pour les demi-finales aux dépens de la paire japonaise composée de Sora Matsushima et Tomokazu Harimoto (1-3). Et dans le dernier carré, ils retrouveront, ce vendredi (6h45), leurs compatriotes Estaban Dorr et Florian Bourrassaud, qui ont renversé les Hongkongais Ho Kwan et Lam Siu (2-3), pour une demi-finale 100% française.

Il y aura donc forcément une paire tricolore en finale au pays du soleil levant. Reste à savoir laquelle.