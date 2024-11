Ligue 1 : Monaco, le PSG et l'OM vainqueurs, Rennes battu à Lille... ce qu'il faut retenir de la 12e journée

Brest a été battu par Monaco, le PSG et l'OM vainqueurs… voici ce qu’il faut retenir de la 12ᵉ journée de Ligue 1 qui s'achève, ce dimanche 24 novembre, par une rencontre entre Nice et Strasbourg (21h).

AS Monaco - Brest : 3-2

Monaco a remporté, vendredi soir au Stade Louis-II, un beau duel version «Top 5 de la Ligue des champions» avec Brest (3-2), et conforte ainsi sa place de dauphin de Paris.

Cette victoire, obtenue grâce à un doublé en contre de Maghnes Akliouche et au premier but de la saison d'Aleksandr Golovin, permet à Monaco de préparer sereinement la réception du Benfica Lisbonne, mercredi soir, en vue d'assurer, au minimum, une qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Mais Monaco a longtemps été malmené après la pause par une bonne équipe bretonne, qui s'est battue jusqu'au bout, mais qui a concédé une troisième défaite consécutive en L1, après Nice à domicile (1-0) et à Montpellier (3-1).

PSG - Toulouse : 3-0

Le PSG, remanié et sans grande intensité, s'est imposé facilement (3-0) face à Toulouse en Ligue 1 confirmant sa solide place de leader de Ligue 1, avant le choc contre le Bayern Munich mardi en Ligue des champions.

Malgré un jeu peu flamboyant et avec de nombreux joueurs absents ou sur le banc (Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Donnarumma, Vitinha), les Parisiens ont été efficaces devant le but dès qu'ils ont joué en une touche de balle.

À l'image du but du milieu portugais Joao Neves qui a ouvert le score d'une reprise de volée, servi par un centre du capitaine du soir Achraf Hakimi (1-0, 35ᵉ) : sur la première accélération et inspiration, ils ont marqué.

Lens - OM : 1-3

Deux semaines après une défaite indigne au Stade Vélodrome contre Auxerre, Marseille a rebondi à Lens (3-1), toujours en crise de confiance offensive, samedi lors de la douzième journée de Ligue 1.

Ce succès au Stade Bollaert permet aux Olympiens de conforter leur troisième place (23 points), désormais inatteignable par Lille (quatrième, 19 pts) au terme de ce week-end de championnat, et de suivre le rythme de Paris (premier, 32 pts) et Monaco (26 pts).

Brouillons et souvent dominés en première période, les Marseillais ont construit leur victoire en faisant preuve d'opportunisme au retour des vestiaires, pour répondre à la colère de leur entraîneur Roberto De Zerbi.

Saint-Etienne - Montpellier : 1-0

Un but de Benjamin Bouchouari a permis à Saint-Etienne de s'imposer 1 à 0 aux dépens de Montpellier, samedi au stade Geoffroy-Guichard, au terme d'un match de la 12ᵉ journée de Ligue 1 déjà important dans la lutte pour le maintien que mènent les deux clubs.

Bouchouari a donné l'avantage aux Verts au tout début de la seconde période d'un tir consécutif à un mauvais renvoi de la défense héraultaise après un centre délivré de l'aile droite par Louis Mouton (47ᵉ).

L'ASSE, qui remporte ainsi sa quatrième victoire de la saison, toutes obtenues à domicile (Lille, Auxerre, Strasbourg, Montpellier) pour un résultat nul à Nantes, se hisse provisoirement au 13ᵉ rang (13 points).

Reims - Lyon : 1-1

Perturbé en coulisses par le gendarme financier du football français, Lyon l'a également été sur la pelouse de Reims où il a concédé un match nul (1-1), samedi soir, à l'occasion de la douzième journée de Ligue 1.

Au Stade Auguste-Delaune, les Lyonnais, désormais invaincus depuis sept matches de championnat, ont montré deux visages : une première période très séduisante au cours de laquelle ils ont eu de nombreuses occasions, puis un second acte moins appliqué et plus poussif qui a permis aux Rémois de revenir dans la partie.

Rayan Cherki, dans la foulée de son match étincelant avec l'équipe de France Espoirs face à l'Italie (2-2) une semaine plus tôt - avec un but et une passe décisive pour le Rémois Valentin Atangana - a de nouveau brillé en ouvrant le score.

LOSC - Rennes : 1-0

Pour ses 80 ans, Lille a tranquillement dominé Rennes (1-0), loin de jouer avec la folie qui caractérise son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, dimanche au Stade Pierre-Mauroy lors de la douzième journée de Ligue 1.

Grâce à ce succès, le LOSC, quatrième (22 points) suit le rythme du trio de tête composé, dans l'ordre, de Paris (32 pts), Monaco (26 pts) et Marseille (23 pts). Les Dogues engrangent par la même occasion de la confiance avant un déplacement important à Bologne mercredi en Ligue des champions.

Ils ont entretenu leur belle dynamique du mois d'octobre en profitant du manque de confiance évident du Stade Rennais, quatorzième (11 pts) et désormais dangereusement proche de la zone de relégation.

L'arrivée du bouillant Jorge Sampaoli sur le banc n'a donc pas encore eu l'effet escompté : secouer un groupe qui traînait son mal-être sous la houlette de Julien Stéphan.

Auxerre - Angers : 1-0

Après une première mi-temps intéressante sur le plan offensif, avec plusieurs occasions chaudes dont Jean-Eudes Aholou avant la 10e minute de jeu, Angers n'a sur concrétiser. Les deux formations sont rentrées au vestiaire sur un score vierge.

En seconde période, l'AJA a finalement pu ouvrir le score au bout de la partie par l'intermédiaire d'Hamed Junior Traorè.

L'international ivorien reprend le cuir de la tête à la 90ème+3, et permet à son équipe de prendre un point d'avance sur Reims, et de consolider une belle 7e place.

Nantes - Le Havre : 0-2

La crise se poursuit pour le FC Nantes qui enregistre une quatrième défaite consécutive en championnat avec ce 2-0 concédé face au Havre ce dimanche.

Les supporters, excédés, ont d'ailleurs multiplié les projectiles envoyés sur la pelouse de la Beaujoire ce qui a entraîné une interruption de jeu d'une vingtaine de minutes en fin de partie.

Sur le terrain, les hommes d'Antoine Kombouaré ont rapidement concédé l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu, par l'intermédiaire du numéro 10 havrais Josué Casimir. Les Canaris n'auront finalement pas pu revenir dans cette rencontre, concédant surtout un deuxième but

Nice - Strasbourg (2-1)

Après avoir été menés au score durant tout au long de cette première mi-temps, les hommes de Franck Haise ont pu renverser la vapeur grâce aux réalisations de Melvin Bard (54e) et un CSC de Strasbourg Abakar Sylla.

«On a fait des bonnes choses en première période, même si on a pris ce but sur une erreur. On a réussi à trouver la faille en deuxième», a finalement bien résumé Melvin Bard, latéral gauche et homme de ce match de clôture de la 12e journée, au micro du diffuseur.

Cette victoire est synonyme de montée sur la cinquième marche de la Ligue 1 pour les Aiglons, tandis que le Racing Club de Strasbourg figure à la 11e place, à deux petits points du 10e Toulouse.