Rugby : Antoine Dupont va-t-il participer aux JO 2028 à Los Angeles ?

Champion olympique avec l’équipe de France de rugby à 7 aux JO 2024, Antoine Dupont pourrait retenter l’expérience dans un peu moins de quatre ans à Los Angeles.

Va-t-il défendre le titre des Bleus ? Le temps de quelques semaines, Antoine Dupont a tenté l’aventure du rugby à 7. Avec brio. Le joueur du Stade Toulousain a décroché la médaille d’or avec l’équipe de France aux JO 2024 à Paris, qui s’est ajoutée au sacre en finale des World Rugby Sevens Series. Ces succès lui ont valu d’être désigné meilleur joueur de rugby à VII de l’année lors des World Rugby Awards 2024, organisés, dimanche, à Monaco.

«On verra comment je suis physiquement et mentalement»

Une distinction qui a évidemment fait plaisir au demi de mêlée, qui ne regrette en aucun cas son choix. «C’était un pari risqué mais que ça en valait tellement la peine. J’ai eu raison de suivre mon intuition même quand au début personne n’y croyait vraiment. Je me souviens des premiers articles. Je n'ai pas la mémoire courte et je suis fier des choix que j’ai faits», a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.

Et tout cela pourrait-il l’inciter à retenter l’expérience dans un peu moins de quatre ans aux JO de Los Angles ? La porte ne serait pas complétement fermée. «Entre 2020 et 2024, j’ai pu mesurer tout ce qu’il s’est passé, que ce soit personnellement ou dans le rugby international. Quand on sort des JO qu’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans», a indiqué, à RMC Sport, Antoine Dupont, qui sera âgé de 31 ans.

Mais avant de se projeter sur la prochaine olympiade, il a un autre objectif en tête avec la Coupe du monde 2027 en Australie, alors qu’il n’a toujours pas digéré l’échec du Mondial 2023 en France avec l’élimination en quarts de finale contre l’Afrique du Sud. «C’est le titre qui me manque. C’est celui qui laisse le plus de regrets pour le moment à notre génération avec cette Coupe du monde en France. C’est une cicatrice qu’on aura. J’espère qu’on saura s’en servir pour construire sur la prochaine et arriver encore plus près qu’on ne l’était pour aller jusqu’au bout», a-t-il déclaré.

Antoine Dupont et les Bleus ont trois ans pour se préparer et tenter de monter sur le toit du monde.