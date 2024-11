Football : une attaquante du PSG dénonce une «ambiance pesante»

L’attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto a révélé que l’ambiance était «pesante» au club depuis le début de la saison, avec des tensions entre les joueuses et l’entraîneur.

La sonnette d'alarme. L'attaquante Marie-Antoinette Katoto a évoqué auprès de l'AFP une «ambiance pesante» au PSG depuis le début de la saison, marquée par des tensions entre des joueuses et l'entraîneur Fabrice Abriel, mais elle veut «aller de l'avant.»

«C'est pesant, l'ambiance est pesante, il faut crever l'abcès et se dire les choses», a déclaré dans un entretien à l'AFP l'avant-centre parisienne, à propos des tensions dans le vestiaire depuis l'arrivée de Fabrice Abriel cet été. La saison «est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant ce mercato», a ajouté la vedette du PSG, évoquant notamment le départ à l'OL de la meilleure buteuse Tabitha Chawinga.

Des tensions entre Fabrice Abriel et Grace Geyoro

Sandy Baltimore et Oriane Jean-François ont aussi quitté le PSG pour Chelsea, tout comme la gardienne Constance Picaud, qui a signé à Fleury. La défenseuse Griedge Mbock et la portière Mary Earps ont, elles, fait le chemin inverse. «Il faut accepter certains départs et aller de l'avant. On ne peut pas rester dans cet entre-deux : soit on est toutes ensemble et on va à la guerre ensemble, soit on continue de pleurer et on va passer une très longue saison», a-t-elle insisté.

Interrogée sur les tensions entre Fabrice Abriel et Grace Geyoro, privée du capitanat et écartée du groupe samedi face à Dijon (6-1), Katoto a simplement répondu : «Ce qu'il se passe entre eux, cela ne me regarde pas».

Entre le coach et elle, «cela n'a pas changé». «Je suis là pour m'entraîner et jouer. C'est un bon coach qui connait bien le foot, c'est un ancien joueur professionnel, il sait ce qu'il veut mettre en place, il sait ce qu'il fait», a estimé Marie-Antoinette Katoto, qui avait tenu des propos élogieux en début de saison à l'endroit du nouvel entraîneur.