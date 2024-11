Ligue des champions : le PSG peut-il encore se qualifier après sa défaite contre le Bayern Munich ?

Battu, mardi soir, par le Bayern Munich lors de la 5e journée de la Ligue des champions, le PSG a concédé sa 3e défaite et se retrouve dans une position très délicate pour espérer se qualifier.

Il y a encore un peu d’espoir. Battu, mardi soir, sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), le PSG a concédé sa 3e défaite en cinq matchs de Ligue des champions cette saison, et se retrouve très mal embarqué pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Avec seulement quatre points, le champion de France pointe à la 26e place du classement (sur 36), avant les derniers matchs de la 5e journée, et est virtuellement éliminé.

0% - Chances du PSG et de Brest en Ligue des Champions 2024/25 avant les rencontres de demain, selon l'Opta Predictor :





Paris SG :



Top 8 - 0%



Top 24 - 55%





Brest :



Top 8 - 14%



Top 24 - 98%





Dur. pic.twitter.com/5O8hqy5ZQH — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2024

Mais si les hommes de Luis Enrique n’ont plus aucune chance de finir parmi les huit premiers, qui seront assurés d’être directement qualifiés en 8e de finale, ils peuvent encore prétendre à l’une des 24 premières places. Selon Opta, ils ont un peu plus d’une chance sur deux (55%) de voir les barrages, qui peuvent s’apparenter à des 16es de finale. A condition de réaliser un sans-faute ou presque lors des trois derniers matchs contre le RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.

Selon les projections, dix points suffiraient à décrocher son billet dans 99% des cas, et dans 100% des cas avec onze points. Les coéquipiers de Marquinhos se retrouvent donc dans l’obligation de remporter au moins deux rencontres. Le déplacement à Salzbourg, dans quinze jours, s’annonce d’ores et déjà capital pour le PSG, qui n’aura pas d’autre choix que de s’imposer face à un adversaire largement à sa portée pour ne pas connaître un immense fiasco.