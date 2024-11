«Il est zéro» : la presse espagnole s’acharne contre Kylian Mbappé après sa prestation à Liverpool en Ligue des champions

Kylian Mbappé n’a pas été épargné par la presse espagnole après sa nouvelle prestation manquée, mercredi soir, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions (2-0).

Kylian Mbappé traverse incontestablement la pire période de sa carrière. Sa prestation complétement manquée, mercredi soir, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions (2-0) en a encore été la preuve parfaite. En plus de son pénalty raté, qui aurait pu permettre aux Madrilènes d’égaliser, l’attaquant français, positionné dans le couloir gauche en l’absence de Vinicius Jr, a perdu pas moins de quinze ballons pendant la rencontre. Une performance indigne de son statut.

Et s’il a pu compter sur le soutien de son entraîneur Carlo Ancelotti et de son coéquipier Jude Bellingham, l’ancien parisien n’a pas été épargné par la presse espagnole qui a fustigé sa copie à Anfield avec des mots très durs à son égard. «En manquant le pénalty qui aurait pu donner une bouée de sauvetage à son équipe, il a été à l’image de ses premiers pas à Madrid. Il est zéro dans les grands matchs et cette fois-ci, il n’a pas d’alibi : il avait tout le côté gauche et était au sommet de la hiérarchie», a écrit le quotidien madrilène AS, qui a illustré sa une avec une photo de Kylian Mbappé la tête plantée dans le gazon.

Un cliché, devenu virale sur les réseaux sociaux, qui a également été choisi par le média catalan Mundo Deportivo en titrant «Trompazo Mbappé». Une formule qui peut être traduit par «le crash Mbappé». Et dans ses colonnes, le quotidien pro-Barcelone a été tout aussi virulent. «Le Français a été la grande déception d’une soirée où tout le monde l’attendait et où il a lamentablement échoué. (…) Il n’est pas là, il ne fait rien et il rate tout», est-il notamment écrit.

De son côté, Marca évoque une «cruelle réalité», assurant «que Kylian Mbappé n’est même pas l’ombre du joueur qu’il a été ces dernières années. Que les choses ne fonctionnent pas pour lui et que la crise de confiance dont il souffre le ronge jusqu’à ce qu’il devienne un footballeur méconnaissable.» C’est dire si les temps sont très durs pour Kylian Mbappé plus que jamais en perdition.

A lui désormais de prouver qu’il a les capacités pour surmonter ses difficultés. Ça commencera dès dimanche avec la réception de Getafe en Liga. Et une énième nouvelle contre-performance ne ferait qu’accentuer la pression sur ses épaules.