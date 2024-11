Ligue des champions : le gardien ukrainien de Benfica a refusé de serrer la main au Russe Aleksandr Golovin

Mercredi soir en marge de Monaco-Benfica en Ligue des champions, le gardien Anatoliy Trubin a refusé de serrer la main à Aleksandr Golovin.

Le football n’efface pas la guerre. En déplacement à Monaco ce mercredi lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, Anatoliy Trubin, gardien de but ukrainien du Benfica Lisbonne, a volontairement snobé Aleksandr Golovin lors de la traditionnelle poignée de main d’avant-match.

Anatoliy Trubin a refusé de serrer la main d'Aleksandr Golovin avant #ASMSLB.





Notre milieu de terrain a semblé choqué du geste. pic.twitter.com/hJcUlbW9PS — Lig'ASM (@LigASM_) November 27, 2024

La raison derrière ce geste n’est pas très difficile à comprendre. En effet, la Russie et l’Ukrainie sont en guerre depuis plus de deux ans (février 2022). Le conflit a fait des centaines de milliers de morts et de blessés.

«Le cœur ukrainien bat au rythme de la victoire», a posté le portier de 23 ans (19 sélections avec l’Ukraine), dans un message publié sur les réseaux sociaux après sa victoire. De son côté, Aleksandr Golovin a manqué les derniers rassemblements de son équipe nationale.

Pour rappel, en janvier 2023, l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi - qui évoluait alors à l'OM - avait présenté ses excuses à ses compatriotes pour avoir justement serré la main du meneur de jeu monégasque en Ligue 1.