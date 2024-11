Tennis : Iga Swiatek, n°2 mondiale, suspendue un mois après un contrôle positif

Iga Swiatek, n°2 mondiale et quadruple lauréate de Roland-Garros, a été suspendue un mois après un contrôle positif à une substance interdite effectué en août, a indiqué ce jeudi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

Coup de théâtre sur les courts de tennis. Vainqueure de cinq Grand Chelems dont quatre Roland-Garros, la Polonaise Iga Swiatek, n°2 mondiale, a écopé d’une suspension d’un mois pour un contrôle antidopage positif.

«L'ITIA confirme que la joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek a accepté une suspension d'un mois (...), après un contrôle positif à une substance interdite, la trimetazidine, dans un échantillon prélevé hors compétition en août 2024», a écrit dans un communiqué l'instance, qui a retenu la thèse de la «contamination d'un médicament» et considéré que «le degré de faute de la joueuse» était «le plus faible du spectre.»

Cette annonce fait écho à l'affaire qui a touché Jannik Sinner. Après un double contrôle positif en mars, blanchi dans un premier temps par l'ITIA, le n°1 mondial est désormais sous la menace d'une suspension depuis que l'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel de la décision de ne pas le sanctionner.

"The toughest battle of my life."





Iga Swiatek's full statement after accepting a one-month suspension under the Tennis Anti-Doping Programme for testing positive for the prohibited substance trimetazidine. pic.twitter.com/Zya4YmAEqO

— Eurosport (@eurosport) November 28, 2024