«Découvrir la joie d’être une joueuse de tennis» : Caroline Garcia va faire son retour à la compétition à l’Open d’Australie

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant quelques mois, Caroline Garcia devrait faire son retour à la compétition à l’Open d’Australie (12-26 janvier).

Elle va renouer avec la petite balle jaune. Après avoir pris du recul fin septembre, en raison d’un certain mal être, avec la volonté de se ressourcer auprès de sa famille et de ses proches, Caroline Garcia va faire son retour à la compétition à l’Open d’Australie (12-26 janvier). «Que l’aventure commence. Dans un mois à peine, si tout se passe bien, je retournerai sur les courts à l’Open d’Australie. Ce n’est pas juste un retour à la compétition, c’est une confrontation personnelle. Chaque jour, je travaille dur, je me pousse à être prête physiquement et mentalement», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Que l’aventure commence.





A 31 ans, l’ancienne n°4 mondial, aujourd’hui 48e au classement WTA, compte revenir sur les courts avec un état d’esprit complétement différent et beaucoup moins de pression. «Je veux découvrir ce que cela signifie de jouer pour moi, de poursuivre mes propres objectifs, de trouver mes propres raisons, de finalement découvrir la joie d’être une joueuse de tennis. De ne pas laisser les autres me définir», a-t-elle indiqué.

Une nouvelle philosophie

Et d’ajouter : «Je ne veux plus que gagner un Grand Chelem ou revenir dans le top 5 soient mes objectifs. Je veux que ces réussites soient la conséquence, le résultat d’être heureuse, de travailler dur et de m’améliorer continuellement en tant que joueuse et en tant que personne. (…) La victoire doit être une conséquence, pas une fin en soi.»

C’est avec cette nouvelle approche qu’elle veut poursuivre et terminer sa carrière. «Quand ce chapitre se terminera, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j’ai réussi, pas seulement en tant qu’athlète, mais en tant qu’être humain. Que j’ai affronté chaque difficulté, chaque doute, et que j’ai tracé mon propre chemin. Que j’ai laissé derrière moi le poids insoutenable des attentes et avancé avec courage et détermination», a-t-elle conclu.

La saison dernière, Caroline Garcia avait été éliminée dès le 2e tour par la Polonaise Magdalena Frech à l’Open d’Australie, où elle n’a jamais passé le stade des 8es de finale (2018, 2023) en 13 participations.