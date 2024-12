Amandine Chazot : la double vice-championne du monde de stand up paddle est décédée à l’âge de 33 ans

Six fois championne de France et double vice-championne du monde de stand up paddle, la Française Amandine Chazot est décédée à l’âge de 33 ans des suites d’une longue maladie.

Une triste disparition. Amandine Chazot est décédée, en milieu de semaine dernière, à l’âge de 33 ans, des suites d’un cancer diagnostiqué il y a trois ans. Originaire du Finistère et licenciée au Pagaies-club de Pont-l’Abbé, la championne française de stand up paddle a été sacrée six fois championne de France et vice-championne du monde à deux reprises au Danemark (2017) et au Salvador (2019).

[#Hommage]



Le CNOSF a appris avec tristesse le décès d’Amandine Chazot à l’âge de 33 ans.



Deux fois vice-championne du monde et six fois championne de France de stand up paddle, elle avait également porté la flamme olympique avant les JO de Paris 2024.



Le CNOSF adresse ses… pic.twitter.com/4950fwpK5N — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 29, 2024

À l’annonce de son décès, les messages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’athlète, mariée et maman d’un petit garçon. «Amandine n’était pas seulement une grande championne, elle incarnait les valeurs profondes de notre sport : la persévérance, la passion et une immense humilité», a notamment posté la Ligue de Bretagne de surf sur sa page Facebook.

Amandine Chazot avait également été porteuse de la flamme olympique des JO 2024, en juin dernier, lors de son passage sur le mythique sport de La Torche (Plomeur). Et alors qu’elle exerçait comme médecin à l’hôpital de Cornouaille à Quimper, «elle avait décidé depuis le début de l’année de mettre sa blouse de radiologue au vestiaire et avait repris le chemin de la compétition», a indiqué la Fédération française de surf sur son site internet.

Avec succès, puisqu’elle s’était imposée en mai sur la Green Paddle Race en Loire-Atlantique.