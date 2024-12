Football : le magnifique but de Kylian Mbappé lors de Real Madrid-Getafe (video)

Ce dimanche 1er décembre, Kylian Mbappé a inscrit un très joli but lors du match Real Madrid-Getafe comptant pour le championnat d'Espagne.

Il n'a pas tergiversé trop longtemps. Quelques jours après son pénalty raté contre Liverpool en Ligue des champions, Kylian Mbappé s'est bien rattrapé ce dimanche en Liga. L'attaquant français, très scruté par tous depuis son transfert au Real Madrid, a marqué un très joli but contre Getafe.

#LaLiga



KYLIAN MBAPPÉ double la mise pour le REAL MADRID !!!!





Contrôle de l'extérieur du pied et frappe de l'extérieur de la surface QUEL BUT !

