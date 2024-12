Vendée Globe 2024 : un skipper blessé à l’œil après avoir heurté un objet sur l’eau (vidéo)

Romain Attanasio, qui participe à son 3e Vendée Globe, s’est blessé à l’œil après avoir heurté un Ofni à l’approche du cap de Bonne-Espérance.

Cela fait partie des risques du Vendée Globe. Un peu plus de trois semaines après le départ du tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, Romain Attanasio s’est blessé à l’œil à l’approche du cap de Bonne-Espérance. Alors qu’il navigue à la 15e place, le skipper français a heurté un Ofni (objet flottant non identifié) et s’est ouvert l’arcade sourcilière.

«Le safran a tapé dans un truc, un espèce de gros truc marron. Comme un bidon. Ça a fait un petit choc et je me suis pris la cloison», a-t-il confié dans une vidéo avec l’arcade en sang. Mais plus de peur que de mal pour Romain Attanasio, plutôt amusé par cette mésaventure.

«Après, il a fallu que j’aille remettre tout ça en place là-bas derrière. Enfin ce n’est pas très grave. Tout va bien», a-t-il rassuré toujours le sourire aux lèvres. Et c’est donc avec un moral au beau fixe qu’il s’apprête à entrer dans les eaux de l’océan Indien.