Vendée Globe 2024 : une des navigatrices victime d’une sérieuse avarie

Aux portes du top 10 du Vendée Globe, la navigatrice suisse Justine Mettraux a été victime d’une importante avarie avec la voile d’avant qui s’est déchirée la rendant inutilisable.

Un énorme coup dur pour la navigatrice suisse. En pleine descente de l’Atlantique sud en direction du cap de Bonne Espérance, Justine Mettraux (38 ans) a été victime d’une avarie, très tôt ce mercredi, avec la voile d’avant qui s’est déchirée.

Ce matin, à 6h15 heure française, @JustineMettraux, skipper de l’IMOCA TeamWork - Team Snef, a informé la Direction de course et son équipe de la perte de son J0. Sa voile d’avant s’est déchirée, sans lien avec la réparation effectuée la veille, et est maintenant inutilisable.… pic.twitter.com/wZnm93WCvx

