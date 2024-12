Coupe du monde 2026 : des matchs de football sous 49,5 °C ?

Alors que la Coupe du monde 2026 de football se disputera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, une étude scientifique pointe un risque de très haute température.

Une alerte à prendre très au sérieux. D’après Scientific Reports, publiée fin novembre, un «risque très élevé de stress thermique extrême» existe pour la plupart des footballeurs qui disputeront la Coupe du monde 2026 (11 juin-16 juillet) aux États-Unis, Mexique et Canada.

Si l’alerte concerne 10 des 16 stades de la compétition, trois enceintes apparaissent comme particulièrement problématiques : l'AT&T Stadium d’Arlington, le Houston Stadium et l'Estadio Monterrey. Selon l’étude, la température ressentie pourrait y dépasser les 49,5 °C, avec une perte d’eau estimée à plus de 1,5 kg par heure.

indices «biométéorologiques»

«On a estimé que le stress thermique le plus élevé se produisait dans tous les stades entre 14 et 17h», peut-on lire sur l'étude. Du côté de Miami, le pic de chaleur sera lui entre 11 et 12h.

Les recherches s’appuient sur des indices «biométéorologiques» afin d’estimer la température qui pourra être ressentie par les joueurs en plein effort durant les matchs. On tient ainsi compte de la température dans l'air, le taux d'humidité. D’autres critères sont pris en compte comme les vêtements portés, l’activité physique, le temps passé dans l’enceinte.

A noter que les stades où la teneur en oxygène est réduite, comme à Guadalajara (1.566 mètres d'altitude) et à l'Estadio Azteca de Mexico (2.240 mètres d'altitude), le stress thermique sera le moins violent.

Alors que le Mondial 2022 au Qatar s'était finalement disputé en hiver pour éviter ce genre de températures et que celle qui devrait avoir lieu en Arabie saoudite en 2034 pose également question, la compétition en Amérique du Nord devrait peut-être faire réfléchir avec cette étude.