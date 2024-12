Cyclisme : le double champion olympique Remco Evenepoel transporté à l’hôpital après avoir percuté un véhicule à l’entraînement

Le double champion olympique belge Remco Evenepoel a été transporté à l’hôpital, ce mardi, après avoir percuté un véhicule à l’entraînement.

Grosse frayeur autour de Remco Evenepoel. Le cycliste belge a été transporté, ce mardi, à l’hôpital après avoir heurté un véhicule à l’entraînement, a rapporté le média belge Het Nieuwsblad. Alors que son état de santé demeure inconnu, Remco Evenepoel était conscient au moment de sa prise en charge par les secours, qui l’ont conduit à l’hôpital Erasmus d'Anderlecht, et souffrirait de la main et de l’épaule.

Pourvu que ça ne soit pas grave pour Remco, victime d'un accident à l'entraînement. https://t.co/o3UvkMbsHs pic.twitter.com/LbFgVKJMIe — James Odvart (@OdvartJames) December 3, 2024

Si les circonstances précises de l’accident restent à déterminer, le double champion olympique à Paris aurait percuté la porte, qui était ouverte, d’un fourgon postal. Et sous la violence du choc, le cadre de son vélo s’est brisé en deux. D’après un témoin de la scène, cité par le journal belge, le coureur de 24 ans «est resté allongé par terre pendant un moment».

Il s’est ensuite «un peu recroquevillé. (…) La porte du fourgon postal était également complètement tordue. Son vélo était complètement cassé, ils l’ont plié comme un fauteuil roulant. Quand je suis allé voir, il avait l’air pâle comme un mort et les secours lui ont donné un Coca». Et sa compagne Oumi serait arrivée peu de temps après sur les lieux de l’accident.

Et cet accident pourrait grandement perturber sa préparation pour la saison prochaine, lui qui a réalisé une très belle année. En plus de ses deux médailles d’or aux JO 2024, Remco Evenepoel a notamment décroché un nouveau titre de champion du monde du contre-la-montre et a terminé à la 3e place de son premier Tour de France.