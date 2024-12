«Je veux jouer, laisse-moi sortir…» : les premiers mots de l’Italien Edoardo Bove après son malaise cardiaque

Victime d’un malaise cardiaque dimanche en plein match, l’Italien Edoardo Bove a adressé ses premiers mots à l’hôpital, comme l’a révélé ce mardi la presse transalpine.

Un état rassurant. Edoardo Bove, le milieu de la Fiorentina qui a été victime d’un malaise cardiaque en plein match dimanche va mieux et a retrouvé ses esprits à l’hopîtal Careggi où il a été transporté. Désormais sans assistance des machines, le joueur de 22 ans a pu parler.

Le directeur général du club, Alessandro Ferrari, a confié à la Gazzetta dell Sport que le jeune football avait pu discuter avec lui. «Je veux jouer, je veux jouer, laisse-moi tranquille, laisse-moi sortir...», lui aurait-il lancé en regrettant que le match face à l’Inter ne soit pas allé à son terme par sa faute. «Il y a un désir de revenir à la vie rapidement grâce à l'enthousiasme qu'Edoardo a transmis», a indiqué le responsable de la «Viola».

Comme Christian Eriksen ?

Edoardo Bove a également reçu la visite de son entraîneur Raffaele Palladino et de plusieurs coéquipiers dont Danilo Cataldi et le gardien David De Gea. Soutenus et poussés par leur équipier, les joueurs de la Fiorentina ont indiqué vouloir jouer leur match de Coupe d'Italie contre Empoli, mercredi (21h).

Selon la Gazzetta dello Sport, aucune lésion cérébrale n’a été détectée lors des examens qui ont en revanche confirmé une arythmie cardiaque.

Edoardo Bove devra passer de nouveaux examens cardiologiques pour savoir s’il pourra reprendre sa carrière. En Italie, les règles sont strictes à cet égard. En 2021, Christian Eriksen, alors joueur de l’Inter Milan, avait été contraint de poursuivre sa carrière en Angleterre après son malaise cardiaque à l’Euro.