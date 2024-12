Football : voici la liste des joueurs nommés pour le 11 de l’année

Le syndicat international des joueurs de la FIFPro a dévoilé, lundi, la liste des 26 joueurs nommés pour le 11 de l’année avec la présence de deux Français.

Deux joueurs français figurent dans la liste. Le syndicat international des joueurs de la FIFPro a dévoilé, ce lundi, les 26 nommés pour le 11 de l’année avec la présence de Kylian Mbappé et William Saliba. Mais aussi de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Au total, la liste est composée de trois gardiens, sept défenseurs, 8 milieux de terrains et 8 attaquants. Concernant les modalités du vote, «les footballeurs choisissent les trois joueurs qui, selon eux, se sont le plus distingués à chacun des postes suivants : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants», indique la FIFPro.

Le gardien de but, les trois défenseurs, les trois milieux de terrain et les trois attaquants qui ont obtenu le plus de votes à leur poste feront partie du 11 de l’année, alors que la 11e place sera «attribuée au joueur de champ ayant obtenu le nombre de votes suivant le plus élevé.» Et le résultat sera connu lundi prochain.

Les 26 joueurs nommés :

Gardiens : Ederson (Brésil), Emiliano Martinez (Argentine), Manuel Neuer (Allemagne)

Défenseurs : Dani Carvajal (Espagne), Ruben Dias (Portugal), Virgil Van Dijk (Pays-Bas), Jeremie Frimpong (Pays-Bas), Antonio Rüdiger (Allemagne), William Saliba (France), Kyler Walker (Angleterre)

Milieux de terrain : Jude Bellingham (Angleterre), Kevin de Bruyne (Belgique), Phil Foden (Angleterre), Toni Kroos (Allemagne), Luka Modric (Croatie), Jamal Musiala (Allemagne), Rodri (Espagne), Federico Valverde (Uruguay)

Attaquants : Erling Haaland (Norvège), Harry Kane (Angleterre), Kylian Mbappé (Attaquant), Lionel Messi (Argentine), Cole Palmer (Angleterre), Cristiano Ronaldo (Portugal), Vinicius Jr (Brésil), Lamine Yamal (Espagne)