NBA Cup : voici les affiches des quarts de finale

Les quarts de finale de la NBA Cup, ce tournoi dans la saison régulière, sont désormais connus. Et il y aura de belles affiches à venir.

On connaît tous les qualifiés. Milwaukee, New York, Orlando, Oklahoma City et Dallas ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la NBA Cup lors de la dernière journée de phase de poule ce mardi. Ils rejoignent ainsi Atlanta, Golden State et Houston.

Les quarts de finale

Milwaukee Bucks - Orlando Magic : le 10 décembre



New York Knicks - Atlanta Hawks : 11 décembre



Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks : 10 décembre



Houston Rockets - Golden State Warriors : 11 décembre



Match sur le terrain du premier nommé

Les quarts sont programmés les 10 et 11 décembre sur un match sec.

La suite du tournoi se fera sous forme de Final Four, à Las Vegas, avec demi-finales le 14 décembre et finale le 17 décembre.