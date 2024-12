Football : un international équatorien libéré après avoir été séquestré pendant plusieurs jours par des individus armés

Un international équatorien, porté disparu depuis plusieurs jours, a été libéré par la police après avoir été enlevé et séquestré par des individus armés avec l’un de ses amis.

La fin d’une longue angoisse pour lui et ses proches. Porté disparu depuis dimanche, Pedro Pablo Perlaza (33 ans) a été libéré par la police, mercredi soir, après trois jours de vive inquiétude, a rapporté le média Ecuavisa. L’international équatorien (3 sélections), qui évolue au Delfin SC, a été enlevé par des individus cagoulés dans la province d’Esmeraldas, située au nord-ouest du pays.

#IMPORTANTE || TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO LIBERAMOS A 2 VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO EN ESMERALDAS





Tras labores investigativas y enfrentamiento armado en #Esmeraldas, liberamos a Pedro P. y Juan M., víctimas de secuestro extorsivo, por quienes exigían dinero para su… pic.twitter.com/UN8LAH8a4H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) December 5, 2024

Il aurait été menacé avec une arme à feu et mis de force par trois hommes dans un véhicule aux vitres teintées, puis séquestré avec l’un de ses amis. Les malfaiteurs auraient réclamé une rançon à la famille du défenseur avant qu’il ne soit finalement retrouvé et libéré par les forces de l’ordre.

«Ils ont été maltraités, mais ils sont en vie, et c’est ce que nous souhaitions», a déclaré le commandant, qui a dirigé l’opération. Pedro Pablo Perlaza est lui apparu profondément marqué. «Je remercie l'Unité policière anti-enlèvement (Unase) de nous avoir sortis de là. C’est quelque chose de revivre. Le plus important, c’est que nous soyons en vie», a-t-il confié, assurant que lui et son ami avaient été «torturés».

Mais l’affaire est loin d’être fini. «Les enquêtes se poursuivent pour identifier les responsables de cet acte criminel», a indiqué, sur X (anciennement), la police, qui est à la recherche des malfaiteurs. Ces derniers, qui auraient été blessés, ont réussi à prendre la fuite durant l’intervention qui a donné lieu à des échanges de coups de feu.