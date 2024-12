Football : le domicile d’un ancien joueur du PSG cambriolé à Neuilly-sur-Seine

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Neuilly-sur-Seine, l’appartement d’Ezequiel Lavezzi, ancien attaquant du PSG, a été cambriolé, a appris CNEWS ce mardi matin.

Ex-joueur du Paris Saint-Germain de 2012 à 2016, l’Argentin Ezequiel Lavezzi a vu son appartement situé à Neuilly-sur-Seine être cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi, a appris CNEWS de source proche du dossier confirmant une information d’Actu17.

Selon nos informations, «beaucoup de maroquineries de luxe ont été volées lors du cambriolage».

le joueur n'était pas présent

Celui qui a remporté quatre titres de champion de France de Ligue 1 avec le club parisien n’était pas sur les lieux au moment des faits. Les voleurs ont quitté les lieux rapidement.

Le montant du vol était toujours en cours d’estimation ce lundi soir, a précisé le parquet de Nanterre à Actu17. Une enquête pour vol par effraction a été ouverte.

Agé de 39 ans et à la retraite depuis 2019 et une dernière expérience en Chine, «Pocho» avait été récemment hospitalisé à Buenos Aires pour des troubles psychiatriques. Il avait, quelques mois plus tôt, été opéré d’une fracture à la clavicule.