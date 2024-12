Formule E : le crash terrifiant de Pascal Wehrlein en plein course au Brésil (vidéo)

L’Allemand Pascal Wehrlein a été victime d’un énorme accident spectaculaire lors du Grand prix de Sao Paulo (Brésil), ce samedi 7 décembre, lors du lancement de la saison de Formule E.

Encore une fois, merci le halo. Victime d’un terrible crash en sortie de virage ce samedi à Sao Paulo (Brésil) lors du premier Grand Prix de la saison de Formule E, Pascal Wehrlein s’en est sorti indemne grâce à la protection de sa monoplace.

Après une collision entre sa voiture et celle de Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing, 15e), sa voiture s’est retrouvée expédiée dans les airs, tapant violemment le mur, au niveau de la cellule du cockpit.

A huge crash for our reigning world champion Pascal Wehrlein as he came together with Nick Cassidy





Pascal reported he was okay and was out of the car shortly after #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/i2kCk2Gqvy

— Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024